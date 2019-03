Džastina Bībera dēļ slēdz gleznainu Islandes kanjonu - ir bažas, ka tūristi to nolems iznīcībai

Sāksim ar labo: Fjādraurgljūfira kanjons Islandē ir skaists, lai gan tā nosaukums latviešu mēlei pilnībā neizrunājams. Ne tas labākais: trauslais dabas veidojums, kas redzams Džastina Bībera 2015. gadā tapušajā videoklipā „I’ll Show You”, tūristu pieplūduma dēļ teju pakļauts iznīcībai, tāpēc Islande to nolēmusi slēgt apskatei. Vismaz līdz šā gada jūnijam.

Šis Džastina Bībera videoklips vietnē „YouTube” noskatīts vairāk nekā 440 miljonus reižu. Tas uzņemts vairākās vietās Islandē, taču Fjādraurgljūfira kanjons ir viena no gleznainākajām vietām, un līdz ar to radījusi pastiprinātu interesi par to. 100 metru augstās akmens sienas ir pasakaina vieta, kur tapt skaistām fotogrāfijām.

Pēc šī videoklipa publiskošanas interesi par kanjona apskati izrādījuši arī neskaitāmi dziedātāja fani, kas alkst pabūt tajā pašā vietā, kur viņu elks, un iet pa to pašu zemes strēlīti, kur gājis viņš.



Džastinam Bīberam pēdējā laikā jau tā neklājas viegli. 25 gadus vecais mūziķis cīnās ar depresiju (Tās dēļ jau atkal atcelti grandiozie kāzu ballītes plāni. Pāris salaulājās pērn civilā ceremonijā, solot greznas svinības vēlāk.). Visas Islandes dusmas viņam šobrīd būtu vismazāk vajadzīgas.

Islandes vides aģentūras vadītājs Daniels Freirs Džonsons vietējai ziņu aģentūrai RUV norādījis, ka pirms Bībera video iznākšanas šis kanjons ārpus Islandes bijis maz zināms.

„Apmeklētāju skaits ievērojami pieaudzis pēc tam, kad te paviesojās Bībers,” viņš apliecinājis. „Laika posmā no 2016. gadā līdz 2018. gadam interese pieaugusi no 50 līdz 80 procentiem.”

Džastins Bībers ar sievu Heiliju šā gada 23. martā. (Foto: Juliano-Rol/X17online.com/All Ov/ Vida Press)



Laikraksts „The Telegraph” informē, ka laika posmā no 2017. gadam līdz 2018. gadam tūristu skaits pieaudzis no 150 000 līdz 282 000 cilvēkiem.

Savukārt nacionālās tūrisma aģentūras „Visit Iceland” vadītāja Inga Hlina Palsdotira telekanālam CNN norādījusi, ka neesot godīgi vainot kanādiešu dziedātāju Džastinu Bīberu par to, ka tagad Fjādraurgljūfira kanjons slēgts.

„Tas ir tikai dabas brīnums, par kuru nedomāja, ka tas kļūs tik populārs,” viņa apliecinājusi. „Mums ir jāizbūvē labāka infrastruktūra, lai varētu aicināt apmeklētājus visu gadu. Mums vajadzīgas takas, kuras var izmantot visu gadu. Tas nav tikai dabas saudzēšanas nolūkos, tas ir arī drošības jautājums.”