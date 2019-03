Pašmāju džezfanka grupa "Very Cool People" ar jaunu singlu piesaka savu sesto albumu

"Jau kopš "Funkology" ("Very Cool People" 2015. gada albums) laikiem vēlējāmies ar Evilenu ierakstīt vairākas oriģinālkompozīcijas nedaudz smagākā skanējumā, nekā ierasts dzirdēt mūsu kopdarbībā," stāsta enerģiskā miniorķestra vadītājs Elvijs Grafcovs. ""Fankoloģijas" laikā atklājām, ka viņa ir ne tikai lieliska džeza dziedātāja, bet apveltīta arī ar fantastisku roka balsi. Nolēmām to izmantot!"

Drīzumā klajā nākošā albuma trešais singls "This Mess" ir kolorīts apliecinājums, ka nodoms tiešām realizējies. Dziesmai tapis arī videoklips, kura režisors un montētājs ir Valdis Krūmiņš. Pirms tam "Very Cool People" jau izdeva singlu "We Should Dance" kopā ar Kristīni Prauliņu, kā arī par īstenu radio hitu kļuvušo "Pa apli", kas tapis kopā ar Kristīni, kā arī reperiem ansi un Edavārdi.

"Jaunā dziesma būtībā ir par to, ka nekas dzīvē nenotiek vienkārši tāpat," singla "This Mess" teksta filozofiju klāsta dziesmu iedziedājusī tās teksta autore Evilena. "Katru sasniegumu ir jāsasniedz. Ja sēdēsi dīvānā un gaidīsi brīnumus, tie notiks ar citiem cilvēkiem, jo tikai darbs sevi atpelna. Mēs paši veidojam savu dzīvi, tāpēc nav jēgas sūdzēties un raudāt - ir kaut kas jādara un viss būs!"

Singla ierakstā piedalījās: Evilena Protektore (vokāls), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Jēkabsons (tenorsaksofons), Kristaps Lubovs (baritonsaksofons), Laura Rozenberga (trombons), Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Vitkus (taustiņinstrumenti), Andris Kauliņš (taustiņinstrumenti), Valters Sprūdžs (bass) un Andris Buiķis (sitaminstrumenti).

Jaunā albuma "Caution! Contains Words!" prezentācija notiks 11. aprīlī pulksten 18.00 restorānā "Herbārijs".