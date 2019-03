FOTO: tādā muižā ar savu mīļoto Lindu dzīvo Hosams Abu Meri

Kad 2017. gada izskaņā toreizējais Saeimas deputāts Hosams Abu Meri publiski atzinās par savām romantiskajām attiecībām ar TV seju Lindu Krūmiņu, viņš uzreiz paziņoja, ka attiecībā uz izredzēto viņam ir nopietni nolūki. Hosams, kas 2017. gada jūnijā šķīra piecus gadus ilgušo laulību ar kādreizējo iekšlietu ministri Lindu Mūrnieci, vēstīja, ka viņam raksturīgi ir apprecēt visas sievietes, ko mīl, līdz ar to bildinājums un precības ar Lindu Krūmiņu esot tikai laika jautājums.

Lai gan internetā anonīmi komentētāji apgalvo, ka Abu Meri un Krūmiņas mīlas stāsts iesācies vēl pirms deputāta likumīgas laulības šķiršanas, Hosams un Linda par savas liktenīgās iepazīšanās oficiālo mirkli dēvē 2017. gada novembri, kad Abu Meri viesojās Krūmiņas vadītajā Latvijas Televīzijas pārraidē "Rīta Panorāma", lai sniegtu interviju. Kā iepriekš stāstījis Hosams, ciešāk abi satuvinājušies pēc gadumijas.

Kā vēsta Zemesgrāmatas dati, jau kopš aizvadītā gada 23. aprīļa viņš kļuvis par ekskluzīvas mājvietas saimnieku, par 159 000 eiro Garkalnes novadā iegādādamies dzīvokli 2004. gadā uzceltā lepnā trīsstāvu namā, kas nosaukts par "Berģu muižu". Īpašuma iegādes dienā Abu Meri uz to nostiprinājis hipotēku "SEB Bankā" 202 725 eiro apmērā. Jaunajā mājvietā Hosams iekārtojās uz dzīvi jau kopā ar iecerēto Lindu, kuru pērnā gada novembrī bildināja un ar kuru šovasar pošas kāzām.

Spriežot pēc mājokļa atrašanās vietas, Hosams un Linda izvēlējušies ģimenes ligzdu vīt ārpus pilsētas putekļiem un kņadas, tuvāk pie dabas krūts. Projekts "Berģu muiža" atrodas ainaviskā vietā netālu no ezera un tikai 50 metru attālumā no meža. Piecu luksusa dzīvokļu māja ir slēgtā teritorijā ar 2500 kvadrātmetru plašu iekoptu pagalmu, kurā iekārtots bērnu rotaļlaukums. Dzīvoklim, kurā īpaši smalku atmosfēru sniedz augstie griesti, ir 22,4 kvadrātmetrus plaša āra terase, un ikvienam no īpašniekiem pieejama arī speciāla telpa mantu glabāšanai, piemēram, bērnu ratiņu novietošanai.

„Esam izlēmuši, ka kāzas svinēsim jau šogad, vasarā,” nesen žurnālam "Kas Jauns" atklāja Hosams, piebilzdams, ka tagad abiem priekšā laulību ceremonijas datuma izvēlēšanās. Plašāk par precību plāniem Hosams publiski klāstīt gan nevēlējās. „Šīs attiecības man ir ļoti īpašas, un iespēju robežās cenšos ieturēt privātumu – mūsu lietas atstāt mūsu ziņā. Man ir pieredze, kad mana dzīve izvēršas pārāk publiska, kad presē tiek rakstīts par teju katru manu un manas dzīvesbiedres soli. Vairs tā negribu,” paskaidroja Hosams.

Vai Hosams to var atļauties?

2014. gada novembrī Hosams Abu Meri kļuva par 12. Saeimas deputātu. Nostrādāja parlamentā četrus gadus, 2018. gadā atkal kandidēja – no "Jaunās vienotības" saraksta –, taču Saeimā netika. Palika Vidzemē pirmais „aiz svītras” – piekāpjoties Inesei Lībiņai-Egnerei un Ainaram Latkovskim. Šķiroties no deputāta krēsla, Hosamam nācās pērnruden iesniegt amatpersonas deklarāciju, atskaitoties par gadā sapelnīto un sakrāto. Tā nu var ielūkoties un noskaidrot, kā Abu Meri var atļauties iegādāties trešdaļu muižas.

Gada laikā Abu Meri Saeimā sapelnījis 51 207,32 eiro. 16 500 eiro algā viņš saņēmis no pašam piederošā SIA "AMH", vēl 12 120 eiro no šā uzņēmuma, kura nodarbošanās uzrādīta „specializēta ārstu prakse”, guvis dividendēs. Četrus tūkstošus eiro saņēmis no Jāņa Zablovska kā „ienākumus no saimnieciskās un komercdarbības”, 1500 eiro bijis honorārs no ASV firmas "Covance Inc.", 632,02 eiro tikuši algā no SIA "RSU Ambulance", 606,79 eiro – no SIA "Veselības centrs 4", bet 146,41 eiro saņemti no VSAA. Tā nu 2018. gadā Hosama Abu Meri kopējie ienākumi sasnieguši 86 712,54 eiro.

Hosams, protams, norādījis arī dzīvokļa pirkumu. Viņa deklarācijā iekļauts 160 000 eiro liels pirkums un noformēts 158 997 eiro vērts kredītlīgums. Nekādu dižo uzkrājumu ārstam nav – viņš bezskaidrā naudā glabā 6477 eiro. Toties īpašumā ir zeme un būve Libānā, divi dzīvokļi Rīgā, būve un zeme Rīgā, zeme Ropažu novadā un zemes un ēkas nekustamais īpašums Garkalnes novadā. Tas licis Abu Meri iedzīvoties parādsaistībās – deklarācijā tādas norādītas divas: 119 408 eiro un 132 728,69 eiro apmērā.