Dziedātājs Maiks Bublē atklāj, kā dēliņa saslimšana ar vēzi mainījusi viņa karjeru

"Es vairs vispār nedomāju par savu karjeru," atklāj mūziķis. "Tas noteikti tagad skanēs salkani, bet toreiz es vienkārši sēdēju un domāju: "Kāda velna pēc es uztraucos par visu šo [karjeru]?" Vai tiešām tas ir tas, par ko ir jāuztraucas? Par to, ko cilvēki domā par mani, par kaut kādiem reitingiem? Tie visi ir mēsli. Tam nav nozīmes," savas atziņas klāsta Bublē.

Dziedātājs atminas, kā šaustījis sevi par pārlieku lielo koncentrēšanos karjerai, nevis sava bērna veselībai. Tagad ģimene kļuvusi par vīrieša prioritāti.

Mazā Noa smagā diagnoze likusi viņam novērtēt visus mazos, jaukos nieciņus dzīvē. Zināms, ka dēliņš no vēža pilnīgi atveseļojies pērnā gada sākumā.

"Tagad es novērtēju katru sīkumu savā dzīvē. Es vairs neuztraucos par to, cik daudziem es patīku, cik daudz naudas nopelnu. Visu savas dzīves un karjeras laiku, neatkarīgi no tā, cik veiksmīgs esmu bijis, neatkarīgi no tā, cik dārgu uzvalku vai pulksteni esmu valkājis, aiz tā visa ir bija bruņas, kuras man uzvilkusi ģimene," tēlaini izsakās romantiskais dziesminieks.

Maikls Bublē ar ģimeni. (Foto: CYVR / BACKGRID/All Over Press/ Vida Press)

"Ģimene man ir devusi perspektīvu dzīvē, kura man tik ļoti bija nepieciešama. Ir grūti vārdiem aprakstīt to mīlestības daudzumu, kuru saņemu," stāsta Bublē, apņemoties turpmāk ģimeni vienmēr nostādīt pirms karjeras.

Maikls Bublē ir Kanādiešu izcelsmes dziedātājs. 2011.gadā viņš apprecēja savu draudzeni Luizanu Lopilato. Abu laulībā dzimuši trīs bērni - piecgadīgais Noa, trīsgadīgais Elias un pērn jūlijā dzimusī Vida.