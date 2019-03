Dziedātājs Aivo Oskis pavasari sagaida ar dziesmu par mīlestību

Oriģināli “My My My” ir austrāliešu mūziķa Troja Sivāna dziesma, kas tika izlaista 2018. gada sākumā un guva panākumus visā pasaulē.

Tā kā dziesma ir ļoti emocionāla un mīlestības pilna, daudziem tā, iespējams, asociējas ar Valentīna dienu, taču cilvēkiem, kuri mīl viens otru, nav jāgaida visu mīlētāju svētki, viņi bauda mīlestību ik dienu, norāda Oska menedžmenta pārstāvji.

“Šī dziesma ir par brīvību un mīlestību, par to, ka ir jābauda šis mirklis un jādzīvo tieši tā, kā tu pats to vēlies. Un, ja tu kādu mīli, tad nebaidies to parādīt, esi brīvs, esi tu pats,” saka Oskis. Videoklips tapa foto un pasākumu studijā “White Studio”, to filmēja un montēja DJ Sween, taču idejas autors vizualizācijai ir Oskis pats.