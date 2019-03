Rīgā muzicēs kolorītais amerikāņu blūzmenis Kenijs Veins

Kenija "Blūza bosa" Veina muzikālā recepte ir vienkārša, bet garšīga. Tiek ņemts blūza un boogie-woogie klavieru skanējums, pievienota šķipsniņa rokenrola, piliens R&B un tas viss ievietots nogatavoties mākslinieka plašajā dvēselē. Pēc tam mielasts tiek pasniegts ar plašu smaidu, krāsainiem tērpiem un pamatīgu devu enerģijas.

Kenijs ar savu klavierspēli un dziesmu pasniegšanas veidu ietekmējis vai ikvienu šā brīža boogie-woogie blūza pianistu ASV. 74 gadus vecais "Blūza boss" ir dzīva konkrētā mūzikas stila leģenda.

Kenijs bija tā saucamais brīnumbērns, kurš ar savu klavierspēli spēja aizraut apkārtējos kaliforniešus muzikālā izplatījumā jau astoņu gadu vecumā. Viņš atpazīstams ar skrupulozu turēšanos pie blūza saknēm, taču piedāvā svaigu skatījumu uz tām, rakstot pats savus stilā ieturētos skaņdarbus, un pamatīgu pozitīvisma devu kā pats sev, tā saviem klausītājiem.

Kenijs saņēmis vairākas prestižā Čikāgas blūza žurnāla "Living Blues" kritiķu balvas, tajā skaitā kā gada izcilākais taustiņinstrumentālists. Pēdējoreiz tas notika vēl pavisam nesenajā 2015. gadā. 2012. gadā viņš tika nominēts "Pinetop Perkins" blūza pianistu apbalvojumam, kas nozīmē iekļūšanu labāko ASV blūza taustiņinstrumentālistu pirmajā piecniekā.

Vēl 2006. gadā Kanādā albuma "Let It Loose" sakarā viņš ieguva prestižo šīs valsts analogu "Grammy" mūzikas balvai - "Juno Award" apbalvojumu par labāko blūza albumu. Tāpat saņemtas vairākas Toronto Blūza savienības balvas "Maple Blues Award". Kanādā iegūtie apbalvojumi izskaidrojami ar Kenija pārvākšanos uz šo valsti.

2017. gadā viņš uzņemts boogie-woogie taustiņinstrumentālistu slavas zālē Ohaio. Pasaulslavenais mūziķis izdevis 12 soloalbumus un piedalījies nu jau neskaitāmos mūziķu sadarbības projektos. Viņa jaunākais albums "Inspired by the Blues" nāca klajā pērn. Kenijs koncertējot apceļojis Ameriku no Teksasas līdz Havaju salām un daudz koncertējis arī Eiropā.

Mūziķis mūžam jaunā boogie-woogie blūza dziesmu rakstīšanu un attiecīgi spēlēšanu salīdzinājis ar braukšanu pa vienu un to pašu lielceļu. "Ko tur var redzēt?" viņš jautā. "Daudz kas var izskatīties pazīstams, bet, ja vēlēsies saskatīt, katrs tajā visticamāk spēs atrast kaut ko nedaudz atšķirīgu." Nav šaubu, ka tas izdosies arī koncerta apmeklētājiem 22. martā VEF kultūras pilī.

Koncertsērija “Sundays Blues Festival” aizsākās 2017. gada pavasarī un ir starptautisks notikums, kurā piedalās blūza mūzikas izpildītāji no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Itālijas, Lielbritānijas un ASV. Pasākumu cikla viens no mērķiem ir dot iespēju visplašākajai klausītāju auditorijai regulāri apmeklēt spožu ārzemju un pašmāju mūziķu koncertus.