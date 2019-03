Alvarado noziegumu veicis ap pulksten 2 naktī un savas darbības skaidro ar to, ka vēlējies ar Teilori Sviftu aprunāties. Viņš notikušo nenožēlo un pēc jautājuma, vai viņš būtu gatavs to atkārtot, Alvarado atbildējis apstiprinoši: "Visticamāk, es to darītu vardarbīgāk, tikai ne pret viņu. Sviftu es nevēlos ievainot. Es tikai gribēju ar viņu parunāt, aprunāties. Viņa šķiet jauka."

Viņš Sviftas īpašumā ielauzies, uzrāpjoties līdz otrā stāva terasei un ar metāla bloku izsitot stikla logu. Kā stāsta policija, pēc tam vīrietis dzīvokli pārmeklējis.

Alvarado ielauzies Sviftas īpašumā Ņujorkā. (Foto: Elder Ordonez / SplashNews.com/ Vida Press)

Ielaušanās notikusi vien mēnesi pēc Alvarado atbrīvošanas no cietuma. Zināms, ka viņš sešus mēnešus pavadījis ieslodzījumā par identisku gadījumu pagājušā gada aprīlī. Toreiz vīrietis Sviftas dzīvoklī nomazgājies dušā un pēc tam aizmidzis viņas gultā.

Kā stāsta pats apcietinātais, viņš sākotnēji piezvanījis pie apartamentu durvīm, tomēr, tā kā nav ticis ielaists, viņš izlēmis pielietot spēku, lai iekļūtu mākslinieces dzīvoklī.

Apcietinātais Rodžers Alvarado. (Foto: Erik Thomas/NY Post/MEGA / Vida Press)

Nav skaidri saprotams, kādu iemeslu vadīts Alvarado atkārtoti pretlikumīgi laužas Sviftas dzīvoklī. "Es neesmu viņas superfans. Man patīk hip-hops. No viņas albumiem vislabāk man patīk ""1983" un "Reputation"," reiz stāstījis apcietinātais. Pēc tam, kad 22 gadus vecajam vīrietim jautāts, kāpēc viņš vienkārši necenšas mākslinieci satikt pēc koncertiem, viņš atbildējis pārsteidzoši: "Vai, es par to pat neiedomājos! Laikam tā būtu bijis jādara vispirms."

Apcietinātais Rodžers Alvarado. (Foto: Globe Photos/Sipa USA/ Vida Press)