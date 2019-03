View this post on Instagram

Форвард «Спартака», получивший травму в третьей игре серии плей-офф после столкновения с голкипером Игорем Шестёркиным, благодарит болельщиков за поддержку. ⠀ Каспарс Даугавиньш (нападающий ХК «Спартак»): - Прежде всего, хотел бы поблагодарить болельщиков за отличную атмосферу на третьей игре серии. Это было что-то невероятное. Вчера вечером видел множество сообщений в социальных сетях после моего столкновения. Спасибо за тёплые слова и добрые пожелания. Со мной всё хорошо, надеюсь, что через день-два меня выпишут, и я продолжу восстановление под наблюдением врачей «Спартака». Сегодня у меня утром родилась дочка, хочу поскорее увидеть её и супругу. Ещё раз всем, кто за меня переживает, большое спасибо.