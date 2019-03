Miris mūzikas virtuozs, daudzu slavenu filmu mūzikas autors Andrē Previns

Previns un Mia Ferrova 1988.gada attēlā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Mūziķis, kurš ieguvis četrus "Oskarus", 10 "Grammy" balvas un Kenedija Centra balvu par mūža sasniegumiem, bija izpelnījies paparaci uzmanību arī ar savu privāto dzīvi. Previns bija precējies piecas reizes. Viņš satika savu trešo sievu - aktrisi Miju Ferovu, kad viņa vēl bija precējusies ar dziedoni Frenku Sinatru, no kura vēlāk šķīrās.

"Mēs esam dziļi apbēdināti, dzirdot, ka šorīt nomira mūsu diriģents emeritus Andrē Previns," paziņoja Londonas Simfoniskais orķestris (LSO), kur Previns savulaik bijis galvenais diriģents. Ierakstu akadēmija, kas rīko "Grammy" balvu piešķiršanas pasākumus, ar atzinību pieminēja Previna "spēju viegli kombinēt žanrus". "Andrē bija nesalīdzināms talants, un viņa mantojums dzīvos viņa neskaitāmajās kompozīcijās."

Previns, kurš piedzima 1929.gadā Berlīnē ebreju ģimenē kā Andreass Ludvigs Privins, tika uzņemts Berlīnes konservatorijā sešu gadu vecumā.

Viņa ģimene aizbēga no Vācijas 1939.gadā un pārcēlās uz Losandželosu, kur viņa radinieks bija "Universal Studios" mūzikas direktors. Previns kā izcils džeza pianists sāka strādāt kinostudijā MGM 1946.gadā, vēl mācoties vidusskolā.

Savas Holivudas karjeras laikā viņš saņēma četrus "Oskarus" par filmām komponētu mūziku, tai skaitā filmām "Porgy and Bess" un "My Fair Lady" ("Mana skaistā lēdija"). Sešdesmitajos gados viņš tomēr aizgāja no darba kinostudijā, lai pievērstos klasiskajai mūzikai. Viņš bija mūzikas direktors Losandželosas Filharmonijā, kā arī Hjūstonas un Pitsburgas simfoniskajos orķestros.