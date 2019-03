Viktors Ščerbatihs pēc trakās avārijas Taizemē: "Vienu dzīvību esmu zaudējis"

„Re, te man vaiga kaulā virs acs ir iedobums. Var just, ka kauls šajā vietā ir pārlūzis un nobīdījies zemāk. Var sataustīt, ka vairs nav vienā līmenī,” ar pirkstu braucot gar seju, rāda Ščerbatihs. Viņš janvārī kopā ar svarcelšanā iepazītiem draugiem nolēma mēnesi atpūsties Taizemē, taču jau pirmais izbrauciens ar īrētu motorolleru beidzās teju pavisam traģiski – Viktors piedzīvoja kritienu un guva smagas traumas.

Kāds „palīdzēja” nokrist

Viņš pats notikušo neatceras, jo atjēdzās vien slimnīcā. Savukārt Viktora draugs domā, ka pasaulslaveno svarcēlāju, visticamāk, notriecis kāds auto. „Es braucu pa priekšu un aiz līkuma apstājos, lai Viktoru pagaidītu. Bet viņa nebija. Paskatījos atpakaļ – Viktors gulēja uz asfalta viss vienās asinīs. Tuvumā neviena cilvēka nebija, tik vien kā aizbrauca kāds auto,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Ščerbatiha ceļabiedrs, izsakot minējumu, ka šī automašīna Viktoram ietriekusies aizmugurē, kā rezultātā viņš kritis tieši ar galvu pret asfaltu.

„Pēc traumām – noberztajām rokām un kājām, sadauzītās galvas – varēja secināt, ka viņš pats nav kritis, jo tad būtu nogāzies uz sāniem, nevis šļūcis uz vēdera. Turklāt ātrums jau arī nebija nekāds lielais. Tātad – kāds „palīdzējis” Viktoram nokrist. Bet tam jau vairs nav nozīmes, galvenais, ka dzīvs!” uzsver Ščerbatiha draugs, bet Viktors piebilst: „Tagad droši varu teikt – ja man ir dotas vairākas dzīvības, tad vienu noteikti esmu zaudējis! Jo viss varēja beigties letāli.

No nāves paglāba ķivere, kas aizsargāja pieri. Tad es noteikti būtu arī ielauzis galvaskausu, ne tikai salauzis vaiga kaulu.

Jau tā ārstiem bija aizdomas par asinsizplūdumu smadzenēs, bet tas, paldies Dievam, netika konstatēts – man ir tikai smadzeņu satricinājums, un esmu dzīvs!”

Daļa sejas nejutīga joprojām

Taizemē Ščerbatihs pavadīja mēnesi, kur iecerēto atpūtu izdevās izbaudīt tikai pēdējo nedēļu, kad veselība bija atgūta tikt daudz, ka ārsts atļāvis doties gan peldēties, gan sauļoties. Protams, bija vēlama arī operācija, jo, lai sadragātais vaiga kauls saaugtu pareizi, to vajadzēja saskrūvēt ar metāla plāksnēm. „Taču es no tā atteicos, jo šāda operācija izmaksātu milzu naudu. Un, ņemot vērā nelāgo pieredzi ar apdrošinātājiem, nevēlējos iekulties jaunās problēmās,” paskaidro Ščerbatihs, kam šis negadījums sagādāja ne mazums kreņķu tieši apdrošinātāju neizdarības dēļ. Proti, apdrošinātāji laikus nepārskaitīja naudu slimnīcai, tāpēc nepieciešamo medicīnisko pakalpojumu vietā Ščerbatiham pat draudēja arests un deportācija no valsts.

„Tos murgus es pat atcerēties negribu! Trīs dienas pēc negadījuma man vajadzēja izņemt šuves, bet slimnīcā paziņoja, ka apdrošinātāji neko nav samaksājuši. Pavadīju visu dienu, gaidot, kad apdrošinātāji beidzot izdarīs solīto, jo, ja būtu devies prom nesamaksājis, mani arestētu,” atceras Viktors, kura problēmas Taizemē tika atrisinātas tikai tad, kad pie apdrošinātājiem Latvijā vērsās žurnāls "Kas Jauns".

Viktors Ščerbatihs, atgriezies Latvijā, nekautrējas iziet sabiedrībā. Nesen viņš apmeklēja restorāna "Hercogs" atklāšanu Ādažos un satikās ar tā saimnieku Andri Rūmīti. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Tagad Ščerbatihs ir jau atgriezies Latvijā. Kaut arī pēc negadījuma ir pagājis vairāk nekā mēnesis, Viktoram zem acs joprojām pamanāms zilums.

„It kā jau viss būtu kārtībā, taču daļa sejas joprojām ir nejutīga. Drīzumā došos pie mediķiem, lai noskaidrotu situāciju – vai nepieciešama kāda ārstēšana, operācija,” nosaka Ščerbatihs, kas visādi citādi ir lieliskā fiziskā formā – bijušais svarcēlājs dodas regulāros skrējienos, vingro, bet, kad no darbiem Ventspilī izdodas izrauties uz Rīgu, tad satiekas ar meitu un ir sajūsmā par atgūtajām labajām attiecībām ar bijušo sievu.