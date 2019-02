Seriālu zvaigzne Kristena Ritera par grūtniecību paziņo uz "Oskaru" ceremonijas sarkanā paklāja

"Oskara" balvu pasniegšanas ceremonijā Kristena uz sarkanā paklāja gozējās zīmola "Reem Acra" tērpā. (Foto: Vida Press)

37 gadus vecā Kristena kino un TV industrijā darbojas jau kopš 2001. gada. Būdama 15 gadu veca, kļuva par modeli, kad sasniedza pilngadību, pārcēlās no Pensilvānijas štata uz Ņujorku. Bija itin pieprasīta gan drukātajā reklāmā, gan TV. Tāpat uz mēles izgāja modes skatēs Ņujorkā, Milānā, Parīzē un Tokijā.

Tad jau sekoja piedāvājumi no kino industrijas, mazākas un lielākas lomas TV seriālos - īpaši Kristena uzmirdzēja sitkomā "Don't Trust the B---- in Apartment 23". Bet kopš 2015. gada nogales viņa vērojama galvenajā lomā "Netflix" supervaroņu seriālā "Jessica Jones", par kuru nupat tika paziņots - trešā sezona arī būs tā pēdējā.

Jau ilgāku laiku Kristenas mīļotais ir mūziķis Adams Grandusjels - grupas "The War on Drugs" līderis. Abi kopā šomēnes izgāja uz sarkanā paklāja "Oskara" balvu pasniegšanas ceremonijā, un fani, ieraudzījuši Kristenu zīmola "Reem Acra" tērpā, metās viņu sociālajos tīklos sveikt ar ģimenes pieaugumu - aktrises vēdera aprises pavisam noteikti liecināja, ka viņa ir gaidībās.

Jau ilgāku laiku Kristenas mīļotais ir mūziķis Adams Grandusjels - grupas "The War on Drugs" līderis. (Foto: Anthony Behar/Sipa USA/ Vida Press)

Un ja nu kāds no faniem vēl nebija pamanījis, tad Ritera "Instagram" pati ievietoja foto no "Oskaru" sarkanā paklāja, pierakstot: "Pārsteigums!"