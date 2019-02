Megana Mārkla draud tiesāties par personīgās vēstules tēvam publiskošanu

Saseksas hercogiene Megana draudējusi iesūdzēt tiesā izdevumu „Mail on Sunday” par šīs ļoti privātās un personīgās vēstules publiskošanu. Šajā vēstulē Megana lūdz tēvu pārstāt melot preses pārstāvjiem, kā arī norāda, ka Tomasa Mārkla rīcība „salauzusi viņas sirdi miljons gabaliņos”, un, ka viņa „nekad nesapratīs”, kāpēc viņš izvēlējies melot mediju pārstāvjiem tā vietā, lai personīgi sazinātos ar meitu, ko pēc Meganas vārdiem viņš nav darījis, lai gan viņa esot pat „lūgusi” tēvu pieņemt viņas palīdzību.

Līdz ar Meganas ienākšanu karaļnamā viņas un tēva attiecības ievērojami pasliktinājušās. Taču tas, ka Tomass atļāvis publiskot meitas personīgo vēstuli, šķiet, ir pēdējais piliens šajā aizvien augošajā ģimenes skandālā.

Izdevums „The Guardian” apgalvo, ka Megana „esot draudējusi „Mail on Sunday” ar tiesu darbiem autortiesību, ļaunprātīgu nolūku un patenta vārdā par to, ka izdevums publiskojis viņas privātu tēvam rakstītu vēstuli.”

3 Foto Megana Mārkla ar tēvu Tomasu

„Hercogienes pārstāvji sazinājušies ar laikrakstu pēc tam, kad mēneša sākumā tas pieņēmis lēmumu publiskot Meganas ar roku rakstītu vēstuli Tomasam Mārklam,” raksta „The Guardian”.

Kensingtonas pils un „Mail on Sunday” pagaidām oficiālus komentārus nav snieguši. Zināms, ka britu karaļnams jau agrāk tiesājies ar šo preses izdevumu. 2005. gadā princis Čārlzs iesūdzēja tiesā „Mail on Sunday” par bez atļaujas publicētiem fragmentiem no viņa dienasgrāmatas.

Eksperti gan lēš, ka arī tiesu darbi, visticamāk, neapturēs Tomasu Mārklu no turpmākiem publiskiem izteikumiem par meitu. Der atgādināt, ka Mārkla kungs šobrīd esot ieplānojis izdot grāmatu par Meganas bērnību.

Kā zināms pavasarī, kad gaidāms pasaulē Meganas pirmais bērns, hercogieni nomelnojošu grāmatu divās daļās plāno izdot Meganas pusmāsa Samanta Mārkla, kura nelaiž garām nevienu iespēju negatīvi izteikties par radinieci.