Režisora Aika Karapetjana iestudētā "Burvestība. Pajaci" ir itin neparasts darbs - vienotā konceptā saspēlējas opermūzikas cienītāju aprindās nezināmā Italo Montemeci un dramaturga Sema Benelli viencēliena opera "Burvestībai" un cits izcils verisma operas paraugs – Rudžero Leonkavallo "Pajaci".

Viens no pēdējiem itāļu melodiskās operas darbiem "Burvestība" turklāt skatuves pirmizrādi Eiropā, visticamāk, piedzīvojis tikai vienreiz – pirms vairāk nekā sešdesmit gadiem Veronas arēnā, Itālijā.

“Neraugoties uz to, ka abus darbus apvieno saistība ar verisma virzienu un stāsts būtībā ir par vienu un to pašu – mīlas trijstūri, greizsirdību un nodevību, – tomēr žanriski tie ir dažādi. Atšķirībā no reālistiskā "Pajaci", opera "Burvestība" ir liriska viduslaiku pasaka, kurā romantika mijas ar fantāzijām un alegorijām. Tādēļ mūsu radošā komanda piedāvās skatītājiem doties ceļojumā ne tikai dažādos laika periodos, bet arī pasaulēs,” stāsta jauniestudējuma režisors Aiks Karapetjans.