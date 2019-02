"Būšu atklāta! Man sāp un esmu neizpratnē!" sociālās saziņas tīklā "Instagram" ierakstījusi Samanta, publicējot arī foto ar savām piedziedātājām, kam saka lielu paldies. Tāpat arī saviem atbalstītājiem.

"Visiem, kas man rakstīja, uzmundrināja un sūtīja veiksmi un spēku vēstulēs - Ar to es esmu uzvarētāja- man esat Jūs! Tiešām no visas sirds PALDIES! Es bez Jums būtu salūzusi! Paldies visiem padomdevējiem un atbalstītājiem!" pauž Samanta.

Kā jau ziņots, konkursā "Supernova 2019" tika lemts, ka šogad Latvijas pārstāvis lielajā Eirovīzijā būs grupa "Carousel" ar dziesmu "That Night".

Finālā sacenšoties astoņām dziesmām, tieši "Carousel" skatītāju un žūrijas balsojumā tika atzīta par uzvarētājiem. Otrajā vietā palika pieredzējušais konkursa dalībnieks Markus Riva ar dziesmu "You Make Me So Crazy", bet trešajā vietā ierindojās grupa "Laime pilnīga" ar dziesmu "Awe".

Ceturtajā vietā kopvērtējumā palika grupa "Double Faced Eels" ar dziesmu "Fire", piektajā - muzikālā apvienība "Dziļi violets feat. Kozmens" ar "Tautas dziesmu", sestajā - Edgars Kreilis ar kompozīciju "Cherry Absinthe", septītajā - Samanta Tīna ar dziesmu "Cutting the Wire", bet astotajā - Aivo Oskis ar skaņdarbu "Somebody's Got My Lover".

