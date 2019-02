Sacenšoties astoņām dziesmām, tieši "Carousel" skatītāju un žūrijas balsojumā tika atzīta par uzvarētājiem. Otrajā vietā palika Markus Riva, kuram šis bija jau sestais mēģinājums tikt uz Eirovīziju.

"Karuselis" apsteidza pārējos finālistus, otrajā vietā atstājot pieredzējušo konkursa dalībnieku Marku Rivu ar dziesmu "You Make Me So Crazy", bet trešajā - grupu "Laime pilnīga" ar dziesmu "Awe". Ceturtajā vietā kopvērtējumā palika grupa "Double Faced Eels" ar dziesmu "Fire", piektajā - muzikālā apvienība "Dziļi violets feat. Kozmens" ar "Tautas dziesmu", sestajā - Edgars Kreilis ar dziesmu "Cherry Absinthe", septītajā - Samanta Tīna ar dziesmu "Cutting the Wire", bet astotajā - Aivo Oskis ar dziesmu "Somebody's Got My Lover".

Finālam no katra pusfināla kvalificējās četri dalībnieki, kuri bija ieguvuši četras augstākās vietas žūrijas vērtējuma un skatītāju balsojuma apkopojumā. Skatītāju balsojumu veidoja balsojums pa tālruni un ar īsziņām, balsojums "Supernova" mājaslapā un unikālie dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā "Spotify". Šajā sezonā, balsojot par savu favorītu, no viena tālruņa numura varēja nosūtīt tikai vienu īsziņu un veikt tikai vienu zvanu.

"Supernova" fināla priekšnesumus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija "Universal Music Group" vadītājs Baltijas valstīs Petri Mannonens, kā arī pašmāju mūzikas profesionāļi - mūziķis un dīdžejs Artis Dvarioanas, dziedātāja Linda Leen un "Pieci.lv" mūzikas redaktors Rūdolfs Budze jeb DJ Rudd.

Pirms "Supernova 2019" fināla "Betsafe" bukmeikeri par galvenajiem favorītiem starp astoņiem finālistiem uzskatīja Samantu Tīnu, kuras izredzes iegūt pirmo vietu tika vērtētas ar 25% lielu iespēju, kā arī "Double Faced Eels" un "Carousel", abu šo apvienību izredzes pārstāvēt Latviju Eirovīzijā novērtējot ar 20%. Konkursa "Supernova 2019" uzvarētājs ieguvis iespēju uzstāties 64.starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā - pasaules lielākajā tiešraides televīzijas šovā, kuru pērn vēroja 186 miljoni skatītāju Eiropā un visā pasaulē.