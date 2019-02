Karaliene lūgusi Meganai un Harijam nokārtot "šo murgpilno" ģimenes drāmu

Grūti gan saprast, kā princim Harijam un Meganai Mārklai izpildīt karalienes lūgumu, ja Saseksas hercogienes tēvs Tomass Mārkls piekrīt sniegt aizvien jaunas intervijas, bet pusmāsa Samanta Mārkla atrod jebkādu iemeslu, lai sociālajos tīklos un intervijās publiski kritizētu slaveno radinieci.

Karalienei šķiet, ka šī Mārklu ģimenes drāma jau izvērtusies murgā. (Foto: James Whatling / MEGA / Vida Press)

Saskaņā ar žurnāla „Vanity Fair” žurnālistes Keitijas Nikolas teikto, Viņas Majestāte Harijam un Meganai jau pirms Ziemassvētkiem prasījusi pārtraukt šo ieilgušo ģimenes naidu.

„Viņa abiem atzina, ka šī situācija kļuvusi par murgu, un viņiem vajadzētu pacensties, lai visu nokārtotu,” apliecina Nikola.

Taču arī šajā gadā Mārklu ģimenes drāmā nekas nav mainījies. Pirms dažām dienām jaunus nepatīkamus brīžus septītajā grūtniecības mēnesī esošajai Meganai sagādājis viņas tēvs Tomass Mārkls, atļaujot publiskot meitas personīgu vēstuli, ko viņa rakstījusi aizvadītā gada augustā, dažus mēnešus pēc kāzām. Megana tajā lūgusi tēvu pārtraukt publiski viņu vajāt.

Princis Harijs un Megana Mārkla apmeklē pasākumu Nacionālajā vēstures muzejā Londonā. Saseksas hercogiene šobrīd ir septītajā gaidību mēnesī. (Foto: Tim Rooke/REX/ Vida Press)

Pieci no Meganas labākajiem draugiem snieguši interviju slavenību žurnālam „People”, aizstāvot Saseksas hercogieni un apliecinot, ka patiesībā tas bijis Tomass Mārkls, kurš izslēdzis meitu no savas dzīves, neatbildot uz viņas tālruņa zvaniem īsi pirms Meganas kāzām, bet tā vietā izvēlējies komunicēt ar presi un paparaci.

Savukārt Meganas pusmāsa Samanta solījusies šogad, ap Megnas bērna dzimšanas laiku, laist klajā visu atmaskojošo grāmatu par hercogieni, bet pēc Tomasa Mārkla atklātībā nodotās Meganas vēstules nosaukusi pusmāsu par „narcistisku”.

Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press

Meganas vēstule tēvam

„Tēti, es rakstu šo ar smagu sirdi, nesaprotot, kāpēc esi izvēlējies iet šādu ceļu, pagriežot muguru sāpēm, ko radi,” ar šādiem vārdiem Megana Mārkla iesākusi piecas lappuses garo rokrakstā rakstīto vēstuli savam tēvam, kas datēta ar 2018. gada augustu.

Meitas rakstīto personīgo vēstuli Tomass Mārkls ļāvis citēt izdevumam „The Mail on Sunday”.

„Tava rīcība salauzusi manu sirdi miljons mazos gabaliņos – ne tāpēc, ka esi radījis tik nevajadzīgas un nepamatotas sāpes, bet tāpēc, ka esi izvēlējies neteikt taisnību šajā teātrī, kurā esi ierauts. Es to nekad nesapratīšu.”

Meganas Mārklas tēvs Tomass Mārkls šā gada 1. februārī. (Foto: Dsanchez / BACKGRID/All Over Pre/ Vida Press)

„Ja tu mani mīli, kā apgalvo to presei, lūdzu, pārtrauc. Lūdzu, ļauj mums dzīvot mūsu dzīves mierīgi. Lūdzu, beidz melot, lūdzu pārtrauc radīt tik daudz sāpju, lūdzu izbeidz manipulēt ar manām attiecībām ar vīru,” turpina Megana. „Es saprotu, ka tu esi iestidzis tik dziļi šajā truša alā, ka tev šķiet (vai varētu tā šķist), ka nav izejas. Taču, ja tu atradīsi brīdi, lai iepauzētu, es domāju, ka redzēsi, ka iespēja dzīvot ar tīru sirdsapziņu ir vērtīgāka par jebkādu naudas summu visā pasaulē”.

Nedēļu pirms Meganas un Harija 19. maijā notikušajām kāzām Tomass Mārkls nolēma svinības neapmeklēt, bet tā vietā kopā ar paparaci iestudēja vairākas fotosērijas. Runā, ka par šo fotosēriju tapšanu esot atbildīga Meganas pusmāsa Samanta, kas par to vienojusies ar tēvu un sensāciju medniekiem, un aizvien turpina izteikt kritiskas piezīmes par savu slaveno radinieci.

Meganas pusmāsa Samanta. (Foto: Kevin Manning/MEGA / Vida Press)

Par tēva nodomu nebraukt uz kāzām uzzina no preses

Savā emocionālajā vēstulē Megana raksta, ka par to, ka viņš neieradīsies uz kāzām, uzzinājusi no preses, nevis viņa paša. Tāpat arī par sirdslēkmi un nepieciešamo operāciju Tomass meitai nav paziņojis pats personīgi.

„Tu presei pateici, ka man zvanīji, lai painformētu, ka neieradīsies uz kāzām, – taču tā nebija, jo tu man nepiezvanīji.”

71 Foto Skaistākie mirkļi no prinča Harija un Meganas Mārklas karaliskajām kāzām +67

„Es tevi vienmēr esmu mīlējusi, aizsargājusi un aizstāvējusi, piedāvājot kādu vien finansiālu atbalstu spēju sniegt, raizējoties par tavu veselību,” turpina Megana. „Bija šausminoši kāzu nedēļā no bulvārpreses izdevumiem uzzināt, ka tev bijusi sirdslēkme. Es zvanīju un sūtīju īsziņas... Es lūdzos pieņemt palīdzību – mēs aizsūtījām kādu līdz tavām mājām... bet tā vietā, lai runātu ar mani un pieņemtu šo vai citu palīdzību, tu pārstāji atbildēt uz tālruņa zvaniem, un izvēlējies runāt tikai ar bulvārpresi.”

Megana savā vēstulē piesauc arī tēva attiecības ar viņas pusmāsu Samantu. „Es tev lūdzos, lai pārstāj lasīt tenku ziņas. Dienu no dienas tu klikšķināji uz meliem, kurus par mani bija safabricējusi tava otra meita, kuru es tik tikko pazīstu,” rakstīja Megana. „Tu noskatījies, kā es klusu ciešu no viņas nelietīgajiem meliem. Man iekšā viss sabruka.”

Foto: SplashNews.com/ Vida Press

Sarunā ar izdevumu „The Mail on Sunday” Tomass Mārkls apgalvo, ka viņam ar meitu pirms kāzām nav bijuši „neatbildēti ziņojumi”, savukārt Meganas labākie draugi slavenību žurnālam „People” pauduši ko pavisam citu.

Ilggadēja, vārdā nenosaukta, Meganas draudzene pastāstījusi, ka arī pēc paparaci fotogrāfiju nonākšanas atklātībā „Mega un Harijs aizvien plānoja Toma nokļūšanu Londonā.”

3 Foto Megana Mārkla ar tēvu Tomasu

„Nākamajā rītā, kad pie viņa mājas piebrauca automašīna, lai vestu uz lidostu, viņš tajā neiekāpa,” apliecinājusi viena no piecām Meganas tuvām draudzenēm, kas sarunājās ar žurnālu „People”. „Vēlāk Megana uzzināja, ka viņam bijusi sirdslēkme. Viņa zvanīja un rakstīja īsziņas. Pat vēl iepriekšējā vakarā pirms kāzām – ‘Lūdzu, pacel. Es tevi mīlu un esmu noraizējusies.’ Taču viss bija bez rezultātiem.”

„Viņš zina, kā ar Meganu sazināties. Viņa nav mainījusi sava tālruņa numuru,” apliecina tuvā draudzene. „Viņš ne reizi nepiezvanīja, ne reizi neuzrakstīja īsziņu. Tas ir ārkārtīgi sāpīgi, jo Megana vienmēr bijusi tik rūpīga. Man šķiet, ka viņa visu mūžu jutīsies dziļi satriekta par to, ko viņš sastrādājis. Bet tajā pašā laikā, tā kā Megana ir viņa meita, viņa pret tēvu izjūt dziļu līdzjūtību.”

„Ja jums ar Hariju šī doma nepatīk, pietēlojiet vienai vienīgai fotogrāfijai.”

47 Foto Elizabetes II un Meganas Mārklas pirmā kopīgā vizīte Česterā +43

Savā vēstulē Megana raksta, ka tēva apgalvojumi, ka viņa nekad neesot palīdzējusi finansiāli, arī ir „nepatiesi”. Vēl 2017. gada oktobrī tēvs pie meitas esot vērsies ar lūgumu viņu nedaudz finansiāli atbalstīt.

Vēstulē Megana atklāj, ka visvairāk viņu sāpinājis tas, ka tēvs publiski slikti izteicies par viņas vīru princis Hariju. „Dzirdēt presē izteiktus uzbrukumus Harijam, kurš bijis tik pacietīgs un saprotošs pret tevi, ir vissāpīgāk par visu,” Megana raksta tēvam, kurš no meitas ne reizi vien esot saņēmis finansiālu pabalstu no meitas.

Izdevumam „The Mail on Sunday” Tomass Mārkls apliecina, ka nosūtījis Meganai garu atbildes vēstuli, kurā lūdzis arī kopīgu foto iespēju kopā ar meitu un znotu, lai šādi sabiedrībai „demonstrētu saticību”.

„Tu mani vari ienīst, ja vēlies. Es nevaru tevi piespiest. Es pieļāvu lielu kļūdu. Esmu tikai cilvēks un atvainojos! Cik ilgi man to vēl būs jāsaka?” – viņš esot rakstījis atbildē. „Vēlos, kaut mēs varētu sanākt kopā un uzņemt kopīgu fotogrāfiju, lai visa pasaule to redzētu. Ja jums ar Hariju šī doma nepatīk, pietēlojiet vienai vienīgai fotogrāfijai.”

„Pēc kāzām viņa tēvam uzrakstīja vēstuli,” apstiprina kāds no Meganas sirdsdraugiem. „’Tēti, esmu tik sagrauta. Es tevi mīlu. Man ir tikai viens tēvs. Beidz mani vajāt ar preses starpniecību, lai mēs varētu atjaunot mūsu attiecības.’ Ikreiz, kad Meganas komanda vērsās pie viņas pārbaudīt tēva izteikto faktu patiesumu, tie bija kā bultas dūriens krūtīs. Viņš meitai uzrakstīja garu atbildes vēstuli, un noslēdza to ar lūgumu pēc kopīgas fotogrāfijas. Viņai šķita – ‘Tas taču ir pretējais tam, ko es lūdzu. Es teicu, ka nevēlos komunicēt ar preses starpniecību, bet tu mani atkal lūdz komunicēt ar mediju palīdzību. Vai tu vispār dzirdēji kaut ko no tā, ko teicu? Tas ir gandrīz kā runāt ar sienu.””

Foto: CAMERA PRESS/Mark Stewart / Vida Press