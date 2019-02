Elita Drāke 56 gadu vecumā vienos stringos metas ziemīgā peldē

Elita Drāke par peldēšanās vietu izvēlējusies Allažu pagastu Siguldas novadā, kur kādreizējā dzirnavu dīķī satek ūdeņi no Kaļķugravas jeb Mežmuižas avotiem. Šis ezers, kas, pateicoties avotu ūdens plūsmai, neaizsalst arī ziemā, īpašs ar to, ka tā gultni klāj devona perioda zilais māls. Līdz ar to ūdens mirdz tirkīzzilos, zilganzaļos toņos. Šo ezeru iecienījuši daudzi ziemas pelžu cienītāji, kas sevi mēdz dēvēt par roņiem.

Drāke savulaik regulāri piekopa ziemas peldes āliņģos, taču nu ļāvusies izpeldēties ar platāku vēzienu. Sociālajā tīklā "Facebook" Elita publiskojusi fotogrāfiju, kurā redzama no mugurpuses, ģērbusies vienos stringos, bez krūštura, mirkli pirms ielaišanās ūdenī.

Viņa saņēmusi vairākus komplimentus no savām sekotājām, kā arī apsveikuma vārdus no mūziķa Andra Kiviča topošās šķirtās sievas Madaras. „Yeees! Ļoti veselīgi, drosmīgi! Apsveicu ar pievienošanos „pulciņam”!” Elitai raksta Madara, uz ko Elita pretī atbild: „Arī Tu mani iedvesmoji!”

