Meganas Mārklas bērna piedzimšanu gatava aizēnot hercogienes pusmāsa Samanta

Ap to laiku, kad pavasarī dzims hercogienes Meganas bērns, viņas pusmāsa Samanta plānojusi izdot skandalozu grāmatu. (Foto: Tim Rooke/REX/ Vida Press)

54 gadus vecā Samanta Mārkla šogad ieplānojusi izdot divas grāmatas par savas pusmāsas Meganas dzīvi.

Pirmo grāmatu viņa gatavojas laist klajā ap laiku, kad pasaulē gaidāms Meganas un prinča Harija pirmdzimtais. Grāmatām būs dots nosaukums „Shadows of The Duchess I” („Hercogienes ēnas puses I”) un „Shadows of The Duchess II” („Hercogienes ēnas puses II”).

Otro grāmatu paredzēts izdot dažus mēnešus vēlāk – šā gada jūnijā.

„Nespēju atturēties, to neizpļāpājusi,” tviterī gaidāmās grāmatas pareklamējusi Samanta.

Pusmāsa arī atklājusi, ka otrajā grāmatā būšot apskatāmas līdz šim vēl neredzētas Meganas fotogrāfijas.

„Un tev patiks dažas no bildēm manā grāmatā. Tās atspēkos visas tavas nejaukās troļļu ziņas par to, ka mums nekad neesot bijusi kopīga dzīve,” raksta Samanta.

„Esmu tava māsa pat ļoti, un ja tev tas nepatīk, slikti.”

„Manuprāt, visiem vajadzētu iziet melu detektora pārbaudi,” indīgi norāda Samanta.

Jau pērn sarunā ar izdevumu „Daily Star” Samanta solījās sarakstīt un izdot grāmatu par savu slaveno pusmāsu, kas atmaskotu visas viņas ēnas puses. „Pasaule nezina patiesību, īstu patiesību. Es neko nepaturēšu noslēpumā!” – solījās pusmāsa. „No šūpuļdziesmām līdz meliem. Tas viss būs izlasāms manā grāmatā.”

Aizvadītā gada oktobrī, apmeklējot Angliju un vērojot Bakingemas pili no ārpuses. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Reklāmas (PR) eksperts Niks Īde norādījis, ka Samanta esot uzfilmējusi arī savu realitātes šovu. „Sadarbībā ar kompāniju „Endemol”, Samanta radījusi savu realitātes šovu,” viņš apliecina. „Ņemot vērā to, tas solās būt graujošs.” Šī kompānija radījusi tādus pasaulē populārus šovus kā „Big Brother”, „MasterChef”, „The Biggest Loser” un „Hunted”.

Samanta Mārkla pie Bakingemas pils. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Meganai jau sen nav labu attiecību ar radiem no tēva puses. Ar pusmāsu Samantu un pusbrāli Tomasu Mārklu junioru viņa nav uzturējusi kontaktus jau gadiem ilgi. Abi asinsradinieki darījuši visu, lai jau pirms kāzām nomelnotu Meganu, kā arī žēlojušies, ka māsa viņus nebija uzaicinājusi uz kāzām.

Samanta Mārkla Londonā. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Atgādināsim, ka īsi pēc Meganas un prinča Harija saderināšanās Samanta publiski stāstīja, ka Megana neesot tāda, kādu sevi pasniedz. Ja princis atklātu viņas patieso dabu, neviens no karaļnama Meganu vairs nevēlētos pazīt. Savukārt Tomass juniors vēl kāzu priekšvakarā rakstīja princim vēstuli, silti iesakot atsaukt kāzas, pirms nav par vēlu. Pēc karaliskajā kāzām abi, it kā nekas nebūtu bijis, publiski deklarējuši, ka ļoti mīl savu mazo māsu. Samanta pat TV šovā publiski atvainojās Meganai, bet jau drīz pēc tam sociālajos tīklos atkal ķērās pie Meganas kritizēšanas.

