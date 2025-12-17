Latvijas ziedotāji atbalsta "NATO Charity Bazaar 2025" Briselē
NATO galvenajā mītnē Briselē notikušajā NATO Charity Bazaar 2025 Latvijas stends izcēlās ar bagātīgu piedāvājumu un saziedoja 9 450 eiro, atbalstot 30 projektus, tostarp no Latvijas – “Juglas Dzīvnieku aizsardzībai” mājdzīvniekiem no Ukrainas kara zonas. Pasākumu organizēja Latvijas militārās pārstāvniecības NATO/ES karavīri un viņu dzīvesbiedres, paužot pateicību plašam Latvijas atbalstītāju lokam.
Novembrī NATO galvenajā mītnē Briselē notika ikgadējais NATO labdarības organizācijas fonda rīkotais Labdarības tirdziņš “NATO Charity Bazaar 2025” – starptautisks pasākums, kura nemainīgais mērķis ir palīdzēt un atbalstīt tos, kuriem dažādu apstākļu dēļ klājas grūtāk.
Šogad Labdarības tirdziņa atbalstāmo projektu sarakstā bija 30 projekti, tostarp arī viens no Latvijas – “Juglas Dzīvnieku aizsardzībai”, sniedzot palīdzību mājdzīvniekiem, kuri evakuēti no Ukrainas kara zonas.
Latvijas dalību un pasākumu kopumu organizēja Latvijas Militārajā pārstāvniecībā NATO/ES dienošie karavīri un viņu dzīvesbiedres. Kā ik gadu, Latvijas stendā bija īpaši bagātīgs un daudzveidīgs piedāvājums, piesaistot lielu apmeklētāju interesi un izceļoties citu valstu vidū. Kopumā Latvijas stendā saziedotā summa sasniedza 9 450 eiro.
Latvijas Militārās pārstāvniecības NATO/ES vārdā izsaka sirsnīgu pateicību visiem Latvijas ziedotājiem un atbalstītājiem, kuru devums padarīja šo labdarības pasākumu iespējamu: SIA “VeryBerry”, SIA “Pure Chocolate”, Latvijas Biškopības biedrība, Skrīveru galdniecība – “Woodprint”, SIA “Alus Nams” (alus darītava “Brālis”), SIA “Užavas alus”, SIA “Ārpus”, SIA “Valmiermuižas alus”, SIA “Orkla Latvija”, SIA “Glear” (Jersikas čipsi), SIA “Rāmkalni Nordeco”, “Podusēta”, SIA “Dimdiņi”, SIA “Skrīveru saldumi”, SIA “Floras maiznīca”, SIA “Piebalgas porcelāna fabrika”, Anitai Murisai un Valmieras lietišķās mākslas studijai “Valmiera”, viesnīcai “Pullman Riga Old Town”, restorānam “Harper Woolf”, SIA “Pinumu pasaule”, SIA “Saules sveces”, SIA “Brovar”, Ausmai Spalviņai, SIA “Lūšu Drava”, kā arī Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem Dainim Zilvesteram un virsseržantam Andrim Osim.
NBS cer uz tikpat lielu, sirsnīgu un ilggadēju atbalstu arī 2026. gadā un turpmāk.