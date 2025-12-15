Elektrības cena Latvijā piedzīvojusi strauju lejupslīdi - pagājušajā nedēļā tā samazinājās par 45%
Elektroenerģijas vidējā tirgus cena pagājušajā nedēļā Latvijā un Lietuvā samazinājās par 45% un bija 74,17 eiro par megavatstundu (MWh).
Savukārt Igaunijā elektroenerģijas cena bija 73,67 eiro par MWh, kas ir par 35% mazāk nekā pirms nedēļas.
Līdz ar būtisku vēja elektrostaciju izstrādes kāpumu aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas "Nord Pool" reģionā ievērojami samazinājās. "Nord Pool" sistēmas cena samazinājās līdz 58,18 eiro par MWh, kas ir par 21% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Ziemeļvalstīs atomelektrostaciju pieejamība samazinājās par 5% līdz 84% līmenim, ko noteica Zviedrijas atomelektrostacijas (AES) "Oskarshamn 3" darbības apturēšana līdz 22. decembrim remontdarbu dēļ. Savukārt vēja staciju izstrāde "Nord Pool" reģionā pieauga par 13%, bet Baltijas valstīs par 93%, atkārtoti sasniedzot šī gada augstāko izstrādes līmeni, kas iepriekš fiksēts martā. Kopumā gan Baltijā, gan Ziemeļvalstu reģionā zemākas elektroenerģijas cenas noteica augsta vēja enerģijas izstrāde.
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 9163 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apjomi sasniedza 10 116 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī jeb 586 GWh. Arī Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms saglabājās nemainīgs - 153 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 6% līdz 175 GWh, bet Lietuvā tika patērētas 259 GWh elektroenerģijas, kas ir samazinājums par 5%.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs pieauga par 25%, un kopā tika saražotas 386 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 25% zemāka salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš jeb 103 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde pieauga par 118%, un tika saražotas 85 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas ražošana pieauga par 48% līdz 198 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 68%, Igaunijā 49%, bet Lietuvā 76%. Baltijas valstīs tika saražoti 66% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.