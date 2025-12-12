No 12. janvāra sāks kursēt vilciens starp Tartu un Rīgu
Pasažieru vilciens starp Tartu un Rīgu sāks kursēt 12. janvārī, paziņoja ar zīmolu "Elron" strādājošā Igaunijas valsts pasažieru vilcienu operatora "Eesti Liinirongid" valdes loceklis Merts Ērenpreiss.
Pasažieru vilcienu regulāru kursēšanu starp Tartu un Rīgu varēs sākt pēc tam, kad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra atļāva Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā izmantot trīs "Elron" dīzeļvilcienu "Stadler Flirt" sastāvus ar diviem vagoniem.
"Līnijas atklāšanai ir nepieciešami vismaz trīs vilcienu sastāvi, lai garantētu regulāru vilcienu apkopi," klāstīja Ērenpreiss.
Kā stāstīja "Elron" valdes loceklis, sākotnēji maršrutā Tallina-Tartu-Valga-Rīga vilciens kursēs vienu reizi dienā.
"Otro tiešo reisu dienā varēsim sākt pēc tam, kad [Igaunijas valsts dzelzceļa kompānija] "Eesti Raudtee" pabeigs savus infrastruktūras darbus un mēs varēsim līnijā starp Tallinu un Tartu strādāt ar jaunajiem "Škoda" vilcieniem," teica Ērenpreiss.
Pasažieru pārvadājumus maršrutā Tallina-Tartu-Rīga "Elron" veiks sadarbībā ar Latvijas pasažieru vilcienu operatoru "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi". Latvijas kompānijas mašīnisti "Elron" vilcienus vadīs līnijas posmā starp Valgu un Rīgu.
Sākotnējais kursēšanas grafiks paredz, ka vilciens no Tallinas izbrauks plkst. 14.50, no Tartu - plkst. 15.05, bet Rīgā ieradīsies plkst. 20.52. Savukārt no Rīgas vilciens aties plkst. 7.40, Tartu ieradīsies plkst. 11.25, bet Tallinā - plkst. 14.11. Biļetes cena no Tartu līdz Rīgai būs 19-22 eiro.
"Gada sākumā grafiks var nedaudz mainīties saistībā ar infrastruktūras darbiem Latvijā starp Valgu un Rīgu," sacīja "Elron" starptautiskā biznesa vadītājs Kristo Mē.
"Saglabāsies arī savienojums Tallina-Tartu-Rīga-Viļņa un papildu savienojums ar pārsēšanos līnijā Tallina-Tartu-Rīga no piektdienas līdz svētdienai," viņš piebilda.
Šā gada janvārī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pasažieru vilcienu operatori "Pasažieru vilciens", "LTG Link" un "Elron" sāka īstenot vilcienu savienojumu maršrutā Tallina-Tartu-Rīga-Viļņa. Vairāk nekā desmit stundu ilgajā braucienā pasažierim ir jāpārsēžas Valgā.
Septembrī maršrutā Tallina-Tartu-Rīga papildu vilciens ar pārsēšanos sāka kursēt no piektdienas līdz svētdienai. Šo vilcienu starp Tallinu un Valgu nodrošina "Elron", bet posmu starp Valgu un Rīgu - "Vivi".
Savukārt 2023. gada decembra beigās Lietuvas valsts dzelzceļa grupas "Lietuvos geležinkeliai" pasažieru pārvadājumu meitasuzņēmums "LTG Link" sāka vilciena reisus starp Rīgu un Viļņu.
Sarunas par visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētu savienošanu ar pasažieru vilcienu maršrutiem aktualizējās 2021. gada septembrī, kad, atzīmējot Eiropas dzelzceļa gadu, no Tallinas caur Rīgu uz Viļņu devās Baltijas valstu ekspresis. Tajā satikās tā laika ministri, Baltijas valstu dzelzceļa nozares un Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī dzelzceļa projekta "Rail Baltica" ieviesēji.