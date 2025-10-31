"Iepirkumu forums 2025
Svinīgi aizvadīts gada nozīmīgākais iepirkumu nozares notikums - "Iepirkumu forums 2025"
Ceturtdien, 30. oktobrī, Mežaparka Lielās estrādes Kokara zālē norisinājās nozīmīgākais iepirkumu nozares notikums — “Iepirkumu forums 2025”, kas pulcēja ap 500 iepirkumu politikas veidotāju no valsts un pašvaldību iestādēm, nozares profesionāļus, ekspertus un uzņēmumu pārstāvjus.
“Iepirkumu forumā 2025” programmā bija četri temati, kuriem tika pievērsta īpaša uzmanība. Klātesošie diskutēja par finanšu ministra Arvila Ašeradena rosinātajām reformām publisko iepirkumu jomas regulējumā, par drošību publiskajos iepirkumos, digitālajām inovācijām iepirkumu procesa efektivitātes veicināšanai, kā arī par dialoga un savstarpējās izpratnes stiprināšanu starp pasūtītājiem, piegādātājiem un uzraugošajām institūcijām.
Pasākumu pulksten 10.00 atklāja finanšu ministrs Arvils Ašeradens un Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš. Paneļdiskusijā “Regulējuma un brīvības balanss — riski, iespējas un nākotnes scenāriji” piedalījās arī Konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite, Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs Jānis Endziņš un Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.
Foruma vadmotīvs bija radīt satikšanās vietu pasūtītājiem, piegādātājiem un publiskos iepirkumus regulējošām organizācijām, lai stiprinātu profesionālu sadarbību, veicinātu labās prakses apmaiņu un sekmētu iepirkumu nozares attīstību Latvijā.
Kā norādīja portāls Iepirkumi.lv, “mainīgā ģeopolitiskā situācija, regulējuma elastīgā attīstība un straujais tehnoloģiju progress rada virkni neatbildētu jautājumu publisko iepirkumu virzībā. Šī dinamika vienlaikus piedāvā gan jaunas iespējas, gan rada būtiskus izaicinājumus kā pasūtītājiem, tā piegādātājiem.”
“Iepirkumu forums 2025” sniedza gan stratēģisku skatījumu uz publisko iepirkumu sistēmas attīstību un strukturālajām pārmaiņām, gan praktiskus pieredzes stāstus par ikdienas sadarbību starp pasūtītājiem un piegādātājiem. Sarunas un diskusijas apvienoja vadošos nozares profesionāļus, ļaujot kopīgi ieraudzīt iepirkumus kā ekonomikas asinsriti — vietu, kur cirkulē resursi, idejas un iespējas.
Foruma ietvaros darbojās arī Tīklošanās zona, kur dalībnieki klātienē satika piegādātājus no dažādām nozarēm — no tehnoloģijām un būvniecības līdz finanšu risinājumiem, izglītībai un ilgtspējai. Katrs uzņēmums stendos pārstāvēja savu jomu. Tīklošanās zonā piedalījās vairāk nekā 30 uzņēmumi, tostarp “Rīgas Krēslu fabrika”, “Kesko Senukai”, “Linearis”, “SMC Automation”, “Will Sensors”, “Hansab Latvia”, “MK Dizains”, “Erst Finance”, “Filtri”, “Buts”, “AMBK”, “Spredd”, “Redditum”, “BM Certification”, “Bohnenkamp”, “Multum”, “Jungent Latvia”, “Forma 2”, “Kärcher”, “Strix”, “Sprinkler Service”, “Vizulo”, “MVR Lux”, “Fitek Latvia”, “Inchcape Motors” un citi.
“Iepirkumu forumu 2025” rīkoja platforma Iepirkumi.lv un izglītojošu pasākumu organizators “Iepirkumu akadēmija”, saturu veidojot sadarbībā ar Valsts kontroli, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts digitālās attīstības aģentūru, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Konkurences padomi, Latvijas pašvaldību savienību un Latvijas iepirkumu veicēju asociāciju. Foruma stratēģiskie partneri bija Iepirkumu uzraudzības birojs un Rīgas valstspilsētas pašvaldība.