Izbrauciens ar vēsturiskajiem auto Škoda Classic dienās
Škoda šogad atzīmē 130 gadu jubileju, un Rīgas Motormuzejā tam par godu pat sarīkota īpaša izstāde. Bet TV Autoziņas dodas uz Čehiju, kur Škoda bija izvilkusi no sava muzeja pāris vērtīgus eksponātus, un ar lielāko daļu pat var izbraukt!
Vecākie un retākie eksemplāri pārstāv ēru pirms apvienošanās ar Škoda industriālo grupu. Tas notika pirms tieši 100 gadiem, un robežškirtni iezīmē 1925. gada izlaiduma Škoda 110 - viena no pēdējām ar dibinātāju Laurin & Klement logotipu. Brauciens ar LK 110 ir kā brauciens laika mašīnā. Taču šī automašīna tagad nonākusi Latvijā. Automašīnas no Škoda Classic dienām pa šo laiku jau sasniegušas Rīgas Motormuzeju.
Piecpadsmit gadus vēlāk Škodas kļuva vienkāršākas un uzticamākas. Piemēram, ar Škoda Tudor prata braukt jebkurš. Bet Škodas motorsporta stāsts sākās dažas desmitgades vēlāk, ar Škoda 110 R. Motors tai ir aizmugurē, un tā ir viena no episkākajām tālaika Škoda automašīnām. Raksturīgā silueta, pakaļējās piedziņas, motora novietojuma un nelielā svara dēļ to dažkārt dēvēja arī par austrumu Porsche. Iekšā var redzēt, ka tā ir socvalstu automašīna, tomēr durvju stikliem nav rāmja, un kaut kāds šiks valda arī te.
Lai gan motors ir maziņš, tikai 1,1 litrs ar max 62 zirgspēkiem, ātrumu 110 ajā nejūt - un tas teicami klausa stūrei - kamēr vien ceļs ir sauss. Tālāk vajag ieslēgt slotiņas, bet tas nemaz nav tik vienkārši - tāpat kā tās atkal izslēgt. Laiks pievērsties kam civilākam, piemēram, Škoda 120 GLS. Ar šo modeli Škoda vēlējās pāriet uz modernāku priekšējā dzinēja konceptu, taču 70. gados čehiem vienkārši pietrūka naudas. Tā nu nācās palikt pie vecā koncepta, kas kombinācijā noveda pie kritikas par neparedzamu vadāmību kritiskās situācijās. Uzlabotais Škoda 120 variants nodzīvoja līdz pat 90. gadiem, kad sen bija laiks dot ceļu kam mūsdienīgākam. Piemēram, pirmajai Škodai ar priekšpiedziņu.
Esam ielūkuši deviņdesmitajos ar Škoda Favorit. Čehija jau raudzījās Rietumu virzienā, un Favorit kļuva par pēdējo jauno modeli pirms apvienošanās ar Volkswagen. Čehu komunistu valdība pat atļāvās pasūtināt darbaļaužu transporta dizainu ļaunajiem rietumu imperiālistiem. Favorit dizaina autors ir slavenā itāliešu studija Bertone. 80. - 90. gados tā būtu teju vai sapņu mašīna, jo iepretim krievu automobiļiem taču būtu importa vāģis!
Bet Rīgas Motormuzejā kopš 21. oktobra apskatāms ne tikai L&K 110, ar ko vizinājāmies Škoda Classic dienās Čehijā, bet arī turpat apskatāmais 1930. gada Škoda 645, leģendārā 70. gadu rallija automašīna Škoda 130 RS, 1988. gada Škoda Rapid un 2004. gada Tour de France sacīkšu direktora auto Škoda Superb.