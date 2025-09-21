Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs par darbu AT nopelnījis 116 tūkstošus eiro.
Augstākās tiesas priekšsēdētāja Strupiša ienākumi pārsnieguši 100 tūkstošus eiro
Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja Aigara Strupiša ienākumi aizvadītajā gadā bija 117 623 eiro, liecina viņa iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija.
Strupišs par darbu AT nopelnījis 116 343 eiro, bet gandrīz 800 eiro saņemti no nodibinājuma "Tālākizglītības mācību centrs pilsoniskai sabiedrībai". 180 eiro nopelnīti no saimnieciskās darbības, bet 300 eiro saņemti kā pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.
Tiesnesim īpašumā ir zeme un būve Viļānu pagastā, bet Olaines pagastā divi kopīpašumi. Strupišs deklarējis arī viņam piederošās akcijas SIA "Ex Legis", kuru kopējā vērtība ir 8532 eiro, kā arī AS "Grindeks" akcijas 56 eiro vērtībā.
AT priekšsēdētājam pieder automašīna "Daimler 250 V8", motocikls "Honda GL 1500", kā arī piekabe "Stema B6075". Tāpat tiesnesis deklarējis bezskaidras naudas uzkrājumus 22 481 eiro apmērā.