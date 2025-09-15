Baltijas valstīs elektroenerģijas izmaksas samazinājušās, bet Igaunijā kritums lielāks
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš Latvijā un Lietuvā samazinājās par 11% un bija 93,91 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo".
Savukārt Igaunijā elektroenerģijas cena nokritās par 12% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš un sasniedza 93,44 eiro par MWh.
Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas Ziemeļvalstu reģionā pieauga, bet Baltijas valstīs samazinājās. "Nord Pool" sistēmas cena pieauga līdz 45,55 eiro par MWh, kas ir par 4% vairāk nekā nedēļu iepriekš.
Atomelektrostaciju pieejamība Ziemeļvalstīs samazinājās par 11%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un sasniedza 55%, radot augšupvērstu ietekmi uz elektroenerģijas cenām šajās zonās. Visā reģionā vēja staciju izstrāde pieauga par 26%, taču saules staciju izstrāde samazinājās par 16%. Kopumā augstāka vēja izstrāde Baltijas valstīs bija galvenais faktors, kas veidoja zemākas cenas.
No 1. līdz 24.septembrim Igaunijas-Somijas starpsavienojuma jauda ir samazināta no 1016 megavatiem (MW) līdz 658 MW.
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 6831 gigavatstunda (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apjoms - 7289 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 2% un bija 462 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija nemainīgs salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu - 121 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 9% līdz 131 GWh. Savukārt Lietuvā tika patērētas 210 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 2% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs pieauga par 11%, un kopā tika saražotas 315 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 27% zemāka salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš - 64 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde pieauga par 37%, un tika saražotas 84 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas ražošana pieauga par 25% līdz 166 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 53%, Igaunijā - 64%, bet Lietuvā - 79%. Baltijas valstīs tika saražoti 68% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.