ASV uzņēmums "7 Knots Digital" paplašināšanos Eiropā sāks tieši no Latvijas

Latvijā ir ļoti ātrs internets, stabilas Wi-Fi iespējas, kas ir būtiski tehnoloģiju uzņēmumam un digitālajai aģentūrai, kāda esam mēs. Esmu šeit bijis divreiz, un mani patiešām pārsteidza digitālās identitātes risinājumi - digitālie ID Latvijā ir ļoti inovatīvi un krietni atšķiras no tā, kas ir ASV. No šī viedokļa Latvija noteikti ir priekšā daudzām valstīm digitālās attīstības jomā - pat pārspējot to, ko redzam ASV.