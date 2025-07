Valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa stāsta, ka "Lido" testē jaunu konceptu, kas ļautu virzīties uz reģioniem

Grupas līmenī šobrīd nav konkrēta stratēģiska plāna ciešākai integrācijai. Mēs darbojamies kā pietiekami liels un spēcīgs uzņēmums, kas strādā diezgan autonomi. Protams, esam daļa no grupas, un tajā ir ļoti vērtīgi cilvēki, ar kuriem vienmēr varam konsultēties stratēģiskos jautājumos vai saņemt padomu. Mēs jūtam atbalstu gan no grupas, gan no īpašniekiem, viņi mums uzticas, novērtē mūsu darbu, tic mūsu spēkiem un Latvijas zīmolam kopumā. To patiešām ļoti, ļoti novērtējam.