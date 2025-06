"Dažiem pat 5 centi ir svarīgi!" Atklāj, tieši kurām precēm plāno samazināt cenas

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) apliecina valdības mērķi – samazināt cenas pirmās nepieciešamības precēm. Viņš uzsver, ka valsts politika nav vērsta uz to, lai uzliktu cenas vai ierobežotu tirgotājus: "Es nevaru ierobežot veikalu tirgot. Mēs gribam skaidru mērķi parādīt – valsts politika ir uz to, lai cilvēkiem būtu iespējams iziet cauri veikalam, nopirkt to, kas viņiem ir nepieciešams, un neiztērēt visus pēdējos eiro."