Noskaidrots, cik daudz uzņēmumu Latvijā izmanto mākslīgo intelektu

Visās Baltijas valstīs uzņēmumi mākslīgo intelektu visvairāk izmanto mārketingā - it īpaši Latvijā, kur 39% aptaujāto uzņēmēju norādīja, ka mārketinga mērķiem to izmanto regulāri, un vēl tikpat daudzi to izmanto reizēm. Tikmēr Igaunijā mākslīgo intelektu mārketingā regulāri izmanto 23%, bet Lietuvā - 22% uzņēmēju.