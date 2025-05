Pēters Putniņš par finanšu situāciju, vīziju un vajadzīgajiem uzlabojumiem Latvijas valsts mežos

Jāsāk ar to, ka situācija aizpagājušā gada beigās bija diezgan neskaidra, un līdz ar to bija arī diezgan lielas bažas par 2024. gadu. Cenu kritums atkarībā no kokmateriālu sortimenta bija ap 10-20%, bet kopumā cenas bija labas. Bija redzams, ka klienti cīnās tirgos, un no tā, cik labi viņi spēj realizēt savu preci, atkarīgi arī mūsu izsoļu rezultāti. Kopumā bija labi, turklāt mums pagājušajā gadā izdevās arī nedaudz pieaudzēt mežizstrādes apjomus. No valsts puses mums ir noteikti maksimālie ciršanas griesti piecu gadu periodā, un pagājušajā gadā mēs sasniedzām 7,7 miljonus realizējamo kubikmetru. Tā bija laba iespēja, apstākļi sakrita veiksmīgi, laikapstākļi bija labi, vasara bija sausa un gara, līdz ar to tas arī atspoguļojās realizētajos kubikmetros. Tas mums palīdzēja.