Pārpratumi ir neizbēgami! Gide Baiba Līviņa stāsta par profesiju un latviešu tūristu uzvedību tālajos ceļojumos

No senākiem laikiem. Firma nav samaksājusi par viesnīcu, un viesnīca no rīta pasaka – mēs jūs ārā nelaidīsim! Šoferi samaksāja no savas algas, ko bija saņēmuši par trim braucieniem. Arī tādi brīnumi var notikt. Vistrakākais gadījums – reiz jau biju ar visu grupu izbraukusi no Rīgas uz Franciju, kad piezvana firma un pasaka – mēs tikko iesniedzām maksātnespēju. Man bija līdzi skaidra nauda divām paredzētajām viesnīcām, par pārējām jau bija pārskaitīts, par autobusu – daļēji samaksāts. Mēs braucām...