Bite Latvija: Augošie kiberriski veicina privātā un publiskā sektora interesi par drošiem tīkla risinājumiem

Šo pieeju aizvien biežāk izvēlas arī valsts sektors. Ierīču noma, kas tradicionāli vairāk izmantota uzņēmējdarbībā, kļūst par efektīvu risinājumu arī publiskajām iestādēm, jo ļauj izvairīties no sarežģītiem iepirkumu procesiem un papildu izdevumiem par iekārtu uzturēšanu. Turklāt tiek saglabāta iespēja saņemt pilnu pakalpojumu komplektu – no konfigurācijas līdz IT speciālistu atbalstam, kas nodrošina nepārtrauktu sistēmu darbību un ātru problēmu novēršanu.