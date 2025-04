Vai jaunuzņēmumu panākumus var mērīt tikai vienradžos?

Runājot par jaunuzņēmumiem Latvijā, bieži dzird pieminam gan to, ka gaidām jaunus vienradžus, gan diskusijas par to, kas būtu jādara, lai jauni vienradži šeit rastos. Protams, jebkurš vienradzis ir veiksmes stāsts - tā ir inovatīva ideja, kas izvērtusies globālā biznesā, attiecīgi gan nodrošinot pienesumu ekonomikā, gan darbavietas, gan arī unikālu pieredzi darbiniekiem, no kuriem daļa visticamāk reiz dibinās savus uzņēmumus. Un tomēr vienradžu trūkums neliecina, ka nozarei neveicas.