"Tez Tour" vadītājs Rolands Birģelis izceļ problēmu: ne visiem tūrisma nozarē ir vienādi noteikumi

Mums katrā valstī, uz kuru lidojam, ir uzņemošie biroji, un no Latvijas mēs līgumus ar viesnīcām neslēdzam, jo viņi uz vietas situāciju pārzina daudz labāk. Tagad mums ir jauns sadarbības partneris Turcijā "Peninsula", kuram piedāvājumā ir ļoti plašs viesnīcu klāsts. Viņi strādā no 1989.gada un pērn apkalpoja pusmiljonu tūristu no Eiropas. Ļoti svarīgi ir tieši tas, ka viņiem ir pieredze darbā ar Eiropas tūristiem, jo eiropieši ir citādāki un izvēlas citādākas viesnīcas nekā, piemēram, tūristi no Turcijas austrumu kaimiņvalstīm. Arī gidus parasti meklē sadarbības partneri, jo viņiem ir sava gidu kartotēka, no kuras izvēlēties gan atbilstoši valodu zināšanām, gan ekskursiju specifikai.