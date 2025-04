Viens no aspektiem, kas būtiski ietekmē, cik ilgi kalpos jaunas vasaras riepas, ir to sākotnējais protektora dziļums. Mūsdienās jaunām vasaras riepām tas parasti ir robežās no 6,5 līdz 7 milimetriem. Lai gan agrāk šis rādītājs varēja būt nedaudz lielāks (7-8 milimetri), ražotājiem ir savi argumenti par labu nedaudz mazākam protektora dziļumam, piemēram, samazināta rites pretestība un trokšņa līmenis.