10 eiro ir jaunais minimums... Iedzīvotāji nosprauž latiņu piepelnīšanās darbam

Atbildi “vairāk nekā 10,00 eiro/stundā” atzīmējuši vairāk nekā puse jeb 53% iedzīvotāju vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, kamēr jauniešu vidū šādu atbildi izvēlējušies tikai 28%. Stundas likme 9,00-9,99 eiro robežās ir otrā populārākā atbilde vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, kur to norādījuši 10% aptaujāto. Salīdzinoši līdzvērtīgi rezultāti ir vecuma grupās 40-49 un 50-59, kur šādu stundas likmi par pieņemamu uzskata 9% aptaujas dalībnieku. Daļa Latvijas iedzīvotāju jeb 15% respondentu norāda, ka viņiem neinteresē blakus darbi, lai gūtu papildu ienākumus.