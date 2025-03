Lynk & Co zīmols piesaka sevi Latvijā ar lādējamo hibrīdu un elektromobili

Pirms astoņiem gadiem dibinātais zīmols pa šo laiku paspējis izplest taustekļus pāri visai pasaulei. Tā pārstāvis Latvijā ir Mūsa Motors Rīga, kas Skanstes ielā jaunpienācējiem iekārto atsevišķu tirdzniecības zāli. Iepazīšanos ar jaunpienācēju sākām ar aktuālajiem modeļiem, kas saucas 01 un 02. Zīmola populārākais modelis ir 01, un to bieži var sastapt Eiropas lielajās pilsētās, tostarp arī autonomās. Tas ir glīts, gaumīgs, un atšķiras no citiem ķīniešu ražojumiem. Krosovera garums ir 4,5 metri. Tiešs trāpījums kompaktklases SUV sirdī! Tehniska nianse ir tāda, ka Lynk & Co 01 pie mums ir pieejams tikai kā benzīna hibrīds ar 1,5 litru dzinēju un 18 kWh gaitas bateriju. No 7 kilovatu Wallbox Lynk uzlādējas apmēram 3 stundās.