Elektrība vai hibrīds: salīdzinām divus "Audi"

Tātad no šī viedokļa punkts Q6. Savukārt no praktiskās braukšanas viedokļa punkts tiek Q7, jo pats sev es uzdevu jautājumu - ja man būtu naudas kā spaļu, vai es būtu gatavs maksāt 100 000 eiro par mašīnu (nu, labi, knapākā komplektācijā kādus 75 000 eiro) par auto, ar kuru bez papildus uzlādēšanas ziemā lāga nevaru aizbraukt no Rīgas uz Liepāju un atpakaļ? Laikam jau tomēr nē. No šī viedokļa Q7 ir nenoliedzami praktiskāks, kaut gan arī te ir jautājums par tīri elektrisko nobraukumu - ja reiz tie ir tikai 70 kilometri, kas nozīmē piepilsētas zonas attālumus, tad vai ir vērts par to tērēt ap 90 000 eiro (jā, tik maksā uzlādes hibrīda modelis!)? Varbūt iztikt ar iekšdedzes versiju, kas būs par 15 - 20 000 eiro lētāka? Parēķiniet paši, cik intensīvi jābrauc, lai šo cenas starpību kompensētu uz benzīna rēķina... Vārdu sakot, lai cik foršas un jaudīgas būtu abas šīs mašīnas - un tādas tās tiešām ir - jābūt turīgam un lielam (tieši tādā secībā) "Audi" fanam, lai papildinātu savu garāžu ar kādu no šiem modeļiem.