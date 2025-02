Autovadītāji neizpratnē par jauno ceļu nodevu sistēmu: kam būs jāmaksā par katru nobraukto kilometru

Galvenā izmaiņa būs tā, ka nodeva tiks aprēķināta pēc nobrauktā kilometru skaita, nevis par laika periodu, kā tas ir pašreiz ar vinjetēm. Tas nozīmē, ka maksa būs atkarīga no faktiskā nobraukuma, nevis no iepriekš noteikta laika perioda. “Redzam, ka tas ir daudz taisnīgāk. Ja šobrīd, pārbraucot visu Latvijas teritoriju, piemēram, no Liepājas līdz Apei tas ir apmēram 300 kilometru, tad tu samaksā kaut kādus 24 eiro. Tai pašā laikā, ja tu izbrauc tikai no Rīgas līdz Ogrei – arī tie paši 24, nu tas nav taisnīgi. Taisnīgi būtu, ja tu nobrauc 40 kilometrus, samaksā vienu summu, bet, ja tu nobrauc 400 kilometrus, nu tad tu samaksā desmitreiz vairāk,” skaidro Vectirāns.