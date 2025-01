Reformas nāk un iet, bet Latvija joprojām līdere Baltijā: mums vislielākais darbaspēka nodokļu slogs

“Izprast un izvērtēt nodokļu slogu var būt ļoti piņķerīgi atkarībā no tā, kā šī sistēmā katrā valstī būvēta. Ja vērtējam to no darbinieka skatu punkta, tad, vienojoties par konkrētu algu uz papīra jeb pirms nodokļu nomaksas, visizdevīgāk to saņemt būtu Igaunijā, jo tad “uz rokas” saņemtā summa būtu vislielākā. Savukārt, ja vērtējam nodokļu slogu kopumā un salīdzinām, cik konkrētas neto algas saņēmējs izmaksā uzņēmējam, tad vislabvēlīgākā situācija ir Lietuvā. Darba ņēmējs smaida Igaunijā, bet uzņēmējs Lietuvā. Savukārt Latvijā vislielākā rūpju rieva savelkas uzņēmēja sejā, kamēr darbinieks gozējas kaut kur pa vidu starp Baltijas kaimiņiem,” atzīmē Evija.