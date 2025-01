Auto ziņas: restorāna īpašnieks vērtē jauno "Hyundai Santa Fe" krosoveru

"Man nepieciešama liela mašīna." Tādu Jānim nav trūcis. Savulaik viņš stūrējis trīs dažādus Land Rover. Bet ar Hyundai gan gadījies braukt vien jaunībā. Kurš gan neatceras tautas sporta vāģi Hyundai Coupe! Jānim patīk no citām atšķirīgas automašīnas. Ar šo nu gan jaunajam Santa Fe nav problēmu. Stūrainais tēls tik ļoti atšķiras no iepriekšējā modeļa, it kā tie nāktu no diviem dažādiem ražotājiem. Ja pie ārienes vēl jāpierod, salonā Jānis uzreiz sazīmē pazīstamas detaļas - Jeep, LandRover, pat BMW. Pārnesumu slēdzis zem stūres Jānim sākumā šķiet neierasts. Tas Santa Fe aizgūts no Hyundai elektromobiļiem. Šis Hyundai no Skandi Motors ir lādējamais hibrīds, bet vai derētu arī pilnībā elektrisks? Elektromotoru atbalsts Santa Fe hibrīdā nemaz neliek manīt, ka benzīna dzinējs ir pavisam neliels. Mazāk par 215 ZS Santa Fe nav nevienā variantā, un pilnpiedziņa vienmēr ir standartā. Jānis Turks atzīmē arī ērtos sēdekļus un plašumu salonā, taču galvenais - līganā gaita.