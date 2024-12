Finansiāli stabilas vecumdienas: kā izmantot pensiju 3. līmeni un saņemt nodokļu atmaksu

Katram pensiju 3. līmeņa dalībniekam, iesniedzot ienākumu deklarāciju, ir iespēja atgūt IIN 20% apmērā no veiktajām iemaksām. Svarīgi atcerēties – nodokli iespējams atgūt par summu, kas nepārsniedz 10% no bruto darba algas, un nav vairāk kā 4000 eiro (summējot ar iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, ja tādas tiek veiktas). Piemēram, ja bruto alga ir 1200 eiro, tad IIN iespējams atgūt no iemaksām, kas nepārsniedz 120 eiro mēnesī jeb 1440 eiro gadā. Ja gada laikā iemaksāti 600 eiro (50 eiro iemaksa mēnesī), tad no šīs summas atgūstamais IIN ir 120 eiro. Ja gada laikā veiktās iemaksas ir mazākas nekā 10% no bruto algas, taču ir vēlme saņemt maksimālo nodokļa atmaksu, tad šis ir īstais brīdis, kad veikt nepieciešamos ieguldījumus savā pensijas uzkrājumā.