Pieaug cenas, ir veselības aprūpes likstas, tomēr cilvēki Latvijā kopumā ir apmierināti ar dzīvi, secināts aptaujā

Tāpat ziņojumā atzīmēts, ka Latvijas pilsoņu attieksme pret ES aizvadītā pusgada laikā ir būtiski mainījusies. Par diviem procentpunktiem pieaudzis to Latvijas pilsoņu īpatsvars, kuriem ir kopumā pozitīvs priekšstats par ES, savukārt par vienu procentpunktu samazinājies to pilsoņu īpatsvars, kuriem priekšstats ir neitrāls. Tāpat par vienu procentpunktu samazinājies to respondentu skaits, kuriem pret ES ir negatīva attieksme. Salīdzinot aptauju datus, ziņojumā secināts, ka Latvijas pilsoņu attieksme pret ES ir pozitīvāka nekā eiropiešiem kopumā.