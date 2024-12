Satelītdati palīdzēs cīņā ar nelegālo būvniecību Latvijā

Kosmosa nozare ir ļoti plaša, un Latvijā tā ir viena no Izglītības un zinātnes ministrijas politikas jomām. No Latvijas dalības EKA iegūst uzņēmējdarbība, valsts pārvalde, zinātne un izglītība. Uzņēmumi noslēdz komerclīgumus ar starptautisko kosmosa industriju, attīsta jaunas tehnoloģijas, kā arī apgūst jaunas zināšanas EKA ekspertu vadītās apmācībās. Valsts pārvalde iegūst no Zemes novērošanas pakalpojumu un risinājumu attīstīšanas, jo, izmantojot satelītdatus, notiek virzība uz valsts uzraudzības un kontroles funkciju digitalizāciju. Dalība EKA palīdz arī izpildīt Eiropas Savienības regulu prasības tajās jomās, kurās nepieciešams izmantot Zemes novērošanas datus. Zinātniskās institūcijas piesaista starptautisku finansējumu, kas veicina pētniecību un inovācijas sadarbībā ar industriju, un attīsta studiju kursus un programmas, kas sekmē kosmosa nozarei nepieciešamo prasmju apgūšanu. Latvijas EKA asociētās dalībvalsts statuss dod iespējas pilnveidot zināšanas arī Latvijas pedagogiem. Tieši šobrīd STEM jomas skolotājiem vēl ir iespēja pieteikties uz bezmaksas EKA apmācībām par dažādām vērtīgām tēmām, kuras pēc tam iekļaut savās stundās.