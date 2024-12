Kā neiegrābties un noteikt, vai auto iepriekš nav nopietni bojāts

“carVertical” veica pētījumu, analizējot klientu iegādātās auto vēstures atskaites, kas ģenerētas no 2020. līdz 2024. gadam. Uzņēmuma datu eksperti aprēķināja to automašīnu proporciju, kas guvušas bojājumus līdz pat 10 % no to tirgus vērtības, 10-20 %, 20-30 % un tā tālāk. Automašīna tiek uzskatīta par nopietni bojātu, ja remontdarbu tāme pārsniedz 50 % no spēkrata tirgus vērtības.