Vai tiešām "Swedbank" teju dubultojusi savu komisijas maksu? Skaidro banka

Kā liecina iedzīvotāja konta izraksts, arī viņam komisijas maksa novilkta pēc "2,00 eiro + 3%" principa: izņemot no konta 120 eiro viņam komisijas makstā tikuši atvilkti 5,60 eiro (3% no 120 eiro + 2,00 eiro), bet izņemot no bankomāta 80 eiro, viņš par to samaksājis 4,40 eiro (3% no 80 + 2,00 eiro).