Saeima apstiprina pasākumus ēnu ekonomikas samazināšanai būvniecībā un taksometru nozarē

Savukārt, lai pilnveidotu darba laika uzskaiti un uzlabotu nodokļu nomaksu, grozījumi noteic pasākumus ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecībā. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēma turpmāk būs jāievieš arī mazākos būvlaukumos – tādos, kur kopējā iepirkuma summa ir no 170 tūkstošiem eiro. Iepriekš šāda sistēma attiecās uz būvniecības iepirkumiem no 350 tūkstošiem eiro. Šī prasība attieksies uz būvlaukumiem, kuros būvniecības projekti tiks uzsākti no 2025.gada.