Latvieši uzskata, ka vislabāk ieguldīt nekustamajā īpašumā un zeltā, bet paši iegulda citur

Tikai 23% no aptaujātajiem šogad pauduši, ka neplāno investēt vispār. Šādu respondentu skaits samazinājās no 27% pērnā gada aptaujā. Savukārt ceturtā daļa jeb 25% no respondentiem, kuri šobrīd neveic ieguldījumus, norāda, ka noteikti plāno izmēģināt kādu no ieguldījumu instrumentiem tuvāko sešu mēnešu laikā. No tiem 21% ir iecerējis investēt ieguldījumu fondos, bet 17% akcijās.