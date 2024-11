"Signet Bank" vadītājs norāda uz būtisku risku, ko lielās bankas varētu darīt kreditēšanas nozarē

Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz 2025. gadu pret 2022. gadu, tad 2022. gadā bankas praktiski vispār nemaksāja nodokļus no savas peļņas, ja vien tā tika ieguldīta kapitālā, nevis izmaksāta dividendēs īpašniekiem. 2025. gadā tām bankām, kuras nekvalificēsies solidaritātes iemaksas atlaidei, nodokļos no peļņas jau būs jāsamaksā ap 50%, jo no 2024. gada kredītiestādēm ir ieviesta uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemaksa 20% apmērā neatkarīgi no tā, vai peļņa tiek vai netiek sadalīta dividendēs. Pa vidu vēl ieviesa atbalsta maksājumu hipotekārajiem aizņēmējiem, tagad vēl būs solidaritātes maksājums. Ja to visu saliek kopā, tad nodokļu slogs banku peļņai ir aizgājis no 0% līdz pat 50%, kas gan katrai konkrētai bankai var būt atšķirīgi.