Pensiju 2. līmeņa iemaksu samazinājums par 17%: eksperta skatījums

Privātie pārvaldītāji otrā pensiju līmeņa pārvaldīšanā iesaistījās no 2003. gada. Sākotnēji noteiktais maksimālais akciju īpatsvars bija 30% no pensiju plāna aktīviem. 2007. gadā atļautais maksimālais īpatsvars tika palielināts līdz 50%, un tādā apmērā tas saglabājās ļoti ilgu laiku – vairāk nekā 10 gadus līdz 2018. gada sākumam, kad to palielināja līdz 75%. Tikai sākot no 2021. gada tika atļauts pensiju plāniem investēt līdz 100% akcijās – tātad tikai pēdējos 6-7 gadus akcijās var ieguldīt vairāk par 50% no plāna aktīviem. Senākie pensiju plāni, kas darbojas kopš 2003. gada, saviem ieguldītājiem ir nopelnījuši ap 4% gadā. Šis skaitlis ir jāvērtē kontekstā ar akciju tirgus ilgtermiņa ienesīgumu (7-9%), parādzīmju ilgtermiņa ienesīgumu (2-5%), kā arī maksimāli atļauto akciju īpatsvaru pensiju plānos. Turklāt jāņem vērā, ka vairāk nekā 10 gadus atradāmies tā sauktajā zemo procentu likmju periodā, kad, piemēram, Vācijas valdības 10 gadu parādzīmju ienesīgums laika periodā no 2014. gada līdz 2022. gadam svārstījās diapazonā no +1% gadā līdz -1% gadā. Šos visus faktorus savienojot kopā, 4% ienesīgums gadā nešķiet ļoti slikts rezultāts.